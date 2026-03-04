A Montichiari si sono svolti i campionati regionali di pattinaggio artistico organizzati dalla Fisr, con la partecipazione di atlete provenienti da diverse società. Tra queste, l’Astro Roller Skating di Monza ha ottenuto risultati di rilievo, confermando la propria posizione come una delle realtà più competitive del settore a livello nazionale. La manifestazione ha visto protagoniste numerose pattinatrici in gara.

Grande risultato, come nelle attese, per l’Astro Roller Skating di Monza ai campionati regionali Fisr di pattinaggio artistico, a Montichiari, che hanno visto la società brianzola confermarsi tra le realtà più solide e vincenti del panorama nazionale. Sui parquet di gara, le atlete monzesi hanno mostrato tecnica, eleganza e maturità. Nella specialità del sincronizzato sono arrivati due primi posti, entrambi per il Monza Precision Team: uno per il team senior, composto da atlete dai 18 anni in su, e uno per il team junior, nella fascia tra i 12 e i 18 anni. Un dominio che conferma la qualità del lavoro svolto negli anni. Ottimo anche il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sul podio da Pechino a Montichiari. A Monza le ragazze dai pattini d’oro

