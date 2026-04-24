Grande Fratello Vip | Valeria Marini entra nella Casa ma che ruolo avrà?

Valeria Marini ha annunciato il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. La sua partecipazione ha suscitato curiosità, ma non è ancora chiaro quale ruolo avrà all’interno del programma. La showgirl sarà una concorrente o ricoprirà un’altra funzione? La produzione non ha fornito dettagli ufficiali, lasciando spazio a molte ipotesi sulla sua presenza nel reality.

Valeria Marini annuncia l'ingresso al Grande Fratello Vi. Resta però l'incognita: sarà concorrente ufficiale o presenza temporanea? La porta rossa della Casa sta per aprirsi a una nuova protagonista: Valeria Marini sarebbe pronta a fare il suo ingresso al Grande Fratello Vip già nella puntata di domenica. L'annuncio è arrivato direttamente dalla showgirl durante un'intervista a Monica Setta per il programma Storie al bivio weekend, in onda sabato 25 aprile alle 15:30 su Rai 2. Il dietrofront dopo i dubbi: il consiglio di Pierluigi Diaco Negli ultimi giorni si era parlato molto di un possibile ingresso della "Valeriona nazionale", ma inizialmente sembrava che la showgirl avesse rifiutato.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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