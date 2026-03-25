Grande Fratello Vip pagelle terza puntata | Antonella Elia regina del bucato 1 nessuno rifiuta Ibiza 5

Nella terza puntata del Grande Fratello Vip 5, sono stati assegnati i voti ai concorrenti in base alle loro performance. Antonella Elia si è distinta come la partecipante con il miglior giudizio nel settore delle faccende domestiche. Durante la puntata, è stato anche deciso che nessuno dei concorrenti avrebbe rifiutato di partecipare a un'eventuale vacanza a Ibiza. L'incontro tra i concorrenti ha portato a diverse reazioni e discussioni in casa.

La terza puntata in diretta del Grande Fratello Vip 5 ha reso possibile l'incontro che nessuno si augurava tra Antonella Elia e l'ex Pietro: per fortuna Selvaggia Lucarelli è tornata a graffiare come solo lei sa fare Seconda settimana di permanenza per gli inquilini del Grande Fratello Vip 8, che cominciano a scaldarsi. Esattamente come fanno le due opinioniste in studio, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Ilary Blasi può così mettere un po' a riposo la sua lingua tagliente: lo show comincia finalmente, timidamente a prendere una sua strada. Ciò che resta tiepido, invece, è il dato degli ascolti. Dopo aver rischiato l'ipotermia lo scorso venerdì, i numeri Auditel cominciano pian piano a risalire (complice anche la concorrenza meno spietata), pur se siamo ancora ampiamente sotto la sufficienza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello Vip, pagelle terza puntata: Antonella Elia regina del bucato (1), nessuno rifiuta Ibiza (5) Articoli correlati Grande Fratello Vip, le pagelle della terza puntata: le lacrime di Ibiza (9), l’ex della Elia nella Casa (3)La terza puntata del Grande Fratello Vip ci ha regalato scontri accesi, confronti e qualche scivolone. Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 20 marzo: Antonella Elia prima e immune, male Ibiza AlteaLa nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 sta entrando nella fase in cui il pubblico inizia davvero a orientare le dinamiche della Casa. Aggiornamenti e notizie su Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le pagelle: bentornata Ilary (9), Lucarelli senza freni (8), Caruso urla (4), Elia rancorosa (5); Grande Fratello Vip 8, le pagelle: Selvaggia Lucarelli fuoriclasse (9), Alessandra Mussolini lamentosa (4), Ilary Blasi è perfetta (8); Grande Fratello Vip, pagelle: Ilary Blasi in famiglia (8), Selvaggia Lucarelli diesel (6); Grande Fratello Vip, le pagelle: Blasi riporta caciara e budget (9), Lucarelli spaventapasseri (5), ma Berry?! (3). Grande Fratello Vip, pagelle della teza puntata Antonella Elia: voto 10, Volpe: voto 5, Dario Cassini: voto 4, Ibiza: voto 9Ieri sera, il Grande Fratello Vip è tornato in onda con la terza puntata: come si saranno comportati i concorrenti? Scopriamolo con le nostre pagelle! comingsoon.it Grande Fratello Vip, pagelle terza puntata: Antonella Elia regina del bucato (1), nessuno rifiuta Ibiza (5)La terza puntata in diretta del Grande Fratello Vip 5 ha reso possibile l'incontro che nessuno si augurava tra Antonella Elia e l'ex Pietro: per fortuna Selvaggia Lucarelli è tornata a graffiare come ... movieplayer.it Il #GFVip non decolla. La terza puntata si ferma al 15.3% di share Nella serata di ieri, martedì 24 marzo 2026, su Raiuno Le Libere Donne interessa 2.989.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.813.000 spettatori co - facebook.com facebook Il #GrandeFratelloVip comincia troppo tardi: se vuole migliorare gli ascolti, deve partire prima x.com