Tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, in corso fino al 19 maggio su Canale 5, si trova anche Francesca Manzini. Recentemente si è diffusa la notizia riguardante il presunto fidanzato dell’attrice, anche se l’identità non è stata ancora ufficialmente confermata. La questione ha suscitato interesse tra i fan e gli spettatori, che seguono con attenzione gli sviluppi del reality.

Francesca Manzini è tra le grandi protagoniste di questa edizione del Grande fratello vip, che terminerà il prossimo 19 maggio sui teleschermi di Canale 5. L'imitatrice è finita al centro dell'attenzione in queste ultime ore dopo aver rivelato ai suoi compagni d'avventura di avere un fidanzato fuori. Parole che hanno sorpreso alcuni all'interno della Casa, che l'hanno accusata di essere una bugiarda visto che aveva sempre detto di essere single. A distanza di ore dalla rivelazione, ecco che Lorenzo Pugnaloni avrebbe rivelato l'identità del presunto fidanzato di Francesca Manzini. L'esperto di gossip ha fatto sapere: "Secondo diverse fonti, Matteo Angioli sarebbe un professionista impegnato nel mondo politico e dell’attivismo civile.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello vip, chi è il presunto fidanzato di Francesca Manzini? Svelata l’identità

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