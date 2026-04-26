Francesca Manzini ha un fidanzato scoppia il caos al Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello Vip, durante una puntata, la comica ha annunciato di essere fidanzata, sorprendendo gli altri concorrenti e il pubblico. La confessione è arrivata dopo settimane di discussioni e avances tra Francesca Manzini e un altro concorrente. La notizia ha generato reazioni diverse tra i partecipanti, modificando le dinamiche all’interno della Casa. La confessione ha avuto un impatto immediato, portando a discussioni e interventi tra gli altri inquilini.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Quando ormai sembrava che tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro potesse nascere qualcosa di più di una semplice amicizia, la comica ha sorpreso tutti con una confessione destinata a cambiare gli equilibri della Casa: “Sono fidanzata”. La rivelazione è arrivata durante una cena con gli altri concorrenti, a poche settimane dalla finale del reality show condotto da Ilary Blasi. Francesca ha spiegato di aver scelto il silenzio fino a quel momento per proteggere la persona che frequenta fuori dal programma, evitando di esporla mediaticamente. Ma il prolungamento del GF Vip 2026 e il peso del segreto l’avrebbero spinta a parlare.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Francesca Manzini ha un fidanzato, scoppia il caos al Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip, Antonella Elia sbotta contro Alessandra Mussolini Notizie correlate Paola Caruso nega un abbraccio a Francesca Manzini al Grande Fratello Vip, scoppia la lite: “Sei vergognosa”È ancora tanta la tensione tra Paola Caruso e Francesca Manzini al Grande Fratello Vip, dopo lo scontro che c'è stato tra le due ieri sera in puntata... Raimondo Todaro, chi è il fratello Salvo: lo scherzo a Francesca Manzini al Grande Fratello VipMomento emozionante durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 14 aprile, con protagonista Raimondo Todaro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Francesca Manzini crolla e la sorella Lilli l'attacca: Sta facendo una pessima figura; Chi è Lilli Manzini, la sorella di Francesca Manzini; Grande Fratello VIP: Le critiche alla danza del ventre di Francesca Manzini Video; GF Vip, Alessandra Mussolini attacca Francesca Manzini: È uscita la tua vera natura. Francesca Manzini confessa al Grande Fratello Vip: Ho un fidanzato | Raimondo Todaro: Qualcosa non tornaFrancesca Manzini racconta al Grande Fratello Vip di avere un compagno: Sono fidanzata. Raimondo Todaro reagisce male e ... ilsussidiario.net Grande Fratello Vip, Francesca Manzini confessa tutto: Ho un fidanzato fuori, caos in CasaDurante la serata, la comica ha confessato ai coinquilini di avere un fidanzato fuori dalla Casa, spiegando di aver sempre preferito non parlarne per tutelarlo: una scelta dettata, a suo dire, dalla ... comingsoon.it Raimondo Todaro e Francesca Manzini al Grande Fratello hanno mostrato una forte complicità, tanto da far pensare a qualcosa di più. Lei si è esposta apertamente, lui invece ha sempre frenato… Risultato La classica “coppia non coppia” da reality - facebook.com facebook Grande Fratello, Francesca Manzini chiede in lacrime a Raimondo Todaro: "Secondo te sono brutta" x.com