Francesca Manzini ha un fidanzato scoppia il caos al Grande Fratello Vip

Da dilei.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Grande Fratello Vip, durante una puntata, la comica ha annunciato di essere fidanzata, sorprendendo gli altri concorrenti e il pubblico. La confessione è arrivata dopo settimane di discussioni e avances tra Francesca Manzini e un altro concorrente. La notizia ha generato reazioni diverse tra i partecipanti, modificando le dinamiche all’interno della Casa. La confessione ha avuto un impatto immediato, portando a discussioni e interventi tra gli altri inquilini.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Quando ormai sembrava che tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro potesse nascere qualcosa di più di una semplice amicizia, la comica ha sorpreso tutti con una confessione destinata a cambiare gli equilibri della Casa: “Sono fidanzata”. La rivelazione è arrivata durante una cena con gli altri concorrenti, a poche settimane dalla finale del reality show condotto da Ilary Blasi. Francesca ha spiegato di aver scelto il silenzio fino a quel momento per proteggere la persona che frequenta fuori dal programma, evitando di esporla mediaticamente. Ma il prolungamento del GF Vip 2026 e il peso del segreto l’avrebbero spinta a parlare.🔗 Leggi su Dilei.it

francesca manzini ha un fidanzato scoppia il caos al grande fratello vip
© Dilei.it - Francesca Manzini ha un fidanzato, scoppia il caos al Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip, Antonella Elia sbotta contro Alessandra Mussolini

Video Grande Fratello Vip, Antonella Elia sbotta contro Alessandra Mussolini

Notizie correlate

Paola Caruso nega un abbraccio a Francesca Manzini al Grande Fratello Vip, scoppia la lite: “Sei vergognosa”È ancora tanta la tensione tra Paola Caruso e Francesca Manzini al Grande Fratello Vip, dopo lo scontro che c'è stato tra le due ieri sera in puntata...

Raimondo Todaro, chi è il fratello Salvo: lo scherzo a Francesca Manzini al Grande Fratello VipMomento emozionante durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 14 aprile, con protagonista Raimondo Todaro.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Francesca Manzini crolla e la sorella Lilli l'attacca: Sta facendo una pessima figura; Chi è Lilli Manzini, la sorella di Francesca Manzini; Grande Fratello VIP: Le critiche alla danza del ventre di Francesca Manzini Video; GF Vip, Alessandra Mussolini attacca Francesca Manzini: È uscita la tua vera natura.

francesca manzini francesca manzini ha unFrancesca Manzini confessa al Grande Fratello Vip: Ho un fidanzato | Raimondo Todaro: Qualcosa non tornaFrancesca Manzini racconta al Grande Fratello Vip di avere un compagno: Sono fidanzata. Raimondo Todaro reagisce male e ... ilsussidiario.net

francesca manzini francesca manzini ha unGrande Fratello Vip, Francesca Manzini confessa tutto: Ho un fidanzato fuori, caos in CasaDurante la serata, la comica ha confessato ai coinquilini di avere un fidanzato fuori dalla Casa, spiegando di aver sempre preferito non parlarne per tutelarlo: una scelta dettata, a suo dire, dalla ... comingsoon.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.