GRANDE FRATELLO VIP | VALERIA MARINI NELLA CASA L’ANNUNCIO DA MONICA SETTA

Valeria Marini è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, come annunciato durante la trasmissione “Storie al Bivio” su Rai2, condotta da Monica Setta. La notizia è stata comunicata durante la trasmissione televisiva e non su Canale 5, dove solitamente vengono trasmessi i dettagli del reality. La partecipazione dell’attrice è ora ufficiale e ha suscitato interesse tra i fan del programma.

Valeria Marini entra nella casa del Grande Fratello Vip. L’annuncio arriva non su Canale 5 ma su Rai2 nel salotto di Monica Setta “Storie al Bivio”. La popolare showgirl, in una intervista esclusiva concessa a Monica Setta, nella prossima puntata di Storie al Bivio Week end, in onda sabato 25 aprile alle 15.30 su Rai2, svela il suo rientro al GF Vip. Domenica entrerò nella Casa del Gf. Ho deciso di vivere questa avventura con lo spirito sportivo e l’entusiasmo di sempre. Nella Casa ritroverò tante amiche, dalla Mussolini alla Volpe. È un’edizione molto dinamica perciò ho scelto di dire si. In passato me lo avevano proposto ma avevo rinunciato dopo un consiglio negativo di un amico.🔗 Leggi su Bubinoblog

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