Gran premio di Bari | la conclusione Automobilismo rievocazione

A Bari si avvicina la conclusione del grande evento automobilistico dedicato alla memoria e alle competizioni del passato. La città si sta preparando per ospitare nuovamente un appuntamento che riunisce appassionati e protagonisti di un settore che ha segnato diverse generazioni. La manifestazione, che si svolge tra esposizioni e gare, richiama un pubblico interessato a rivivere le emozioni delle corse storiche.

Di seguito il comunicato: Tra memoria e rombo di motori, Bari si prepara a tornare capitale della grande tradizione automobilistica. Da giovedì 23 a domenica 26 aprile il quartiere Murat accoglie la nona edizione della Rievocazione Storica del Gran Premio di Bari, la prova di regolarità per auto d’epoca organizzata da Old Cars Club, ormai appuntamento di straordinario riferimento nel panorama nazionale. Inserita nel calendario dell’ ASI Circuito Tricolore, la manifestazione ha già preso avvio lo scorso 16 aprile con un programma di iniziative collaterali che, tra mostre, esposizioni e momenti di approfondimento, accompagneranno il pubblico fino all’arrivo in città di piloti e vetture storiche.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Gran premio di Bari: la conclusione Automobilismo, rievocazione Notizie correlate Nona edizione del Gran Premio di Bari, la rievocazione della storica corsa automobilisticaTorna a Bari, dal 23 al 26 aprile 2026, la nona edizione del Gran Premio di Bari, la rievocazione della storica corsa automobilistica disputata nel... Attorno al Gran Premio Gran Premio di Bari 2026ATTORNO AL GRAN PREMIO DI BARI: Tutti gli eventi collaterali 23-26 Aprile Dal 23 al 26 aprile in occasione del Gran Premio di Bari la città ospita un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tra motori e storia, Bari si prepara a rivivere il leggendario Gran Premio anni '50; Gran Premio di Bari, la rievocazione storica: scattano le limitazioni al traffico nel centro città. Testimonial il campione Emerson Fittipaldi; GP Bari 2026: Diretta TV su Telenorba e Programma Gara Serale; GRAN PREMIO DI BARI 2026, il programma della 9ª rievocazione storica. Bari scalda i motori con il Gran Premio: la storica corsa infiamma il centro e accende la memoria VIDEOPer l'occasione il capoluogo pugliese ospita anche i familiari di Chico Landi, pilota di Formula 1 che si aggiudicò la gara nel 1952 ... lagazzettadelmezzogiorno.it BARI GP Gran Premio di Bari 2026: le F1 degli anni ’50 tornano sul tracciato cittadino puglieseGran Premio di Bari 2026: le F1 degli anni ’50 tornano sul tracciato cittadino pugliese Nell’ultimo fine settimana di aprile va in scena la 9ª rievocazione del Gran Premio di Bari, con un ampio progra ... statoquotidiano.it Il Gran Premio della Liberazione è uno degli eventi sportivi più rappresentativi di Roma Capitale. Nato il 25 aprile 1946, nel segno della rinascita del Paese, è diventato nel tempo una competizione ciclistica di rilievo internazionale e un simbolo dei valori - facebook.com facebook Bari scalda i motori con il Gran Premio: la storica corsa infiamma il centro e accende la memoria VIDEO x.com