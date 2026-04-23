Docenti perdenti posto cosa fare se si è soprannumerari? Ecco le tre possibilità

A poche settimane dalla scadenza del 17 aprile, le scuole devono aggiornare le graduatorie interne relative al personale docente con contratti a tempo indeterminato. Questa operazione riguarda i docenti che risultano soprannumerari, cioè che hanno perso il posto rispetto alla dotazione di organico assegnata. In questa fase, le istituzioni scolastiche devono stabilire come procedere per i docenti interessati, considerando tre possibili soluzioni.

Ogni Istituzione scolastica deve redigere entro il 17 aprile le graduatorie interne di istituto relative al personale che risulta titolare nella scuola e con contratto a tempo indeterminato: tenendo conto di questi elenchi graduati e della dotazione di organico assegnata per il prossimo a.s. 202627, in caso di contrazione, il Dirigente Scolastico ha il compito di individuare i possibili docenti sovrannumerari. Questi ultimi possono presentare domanda di trasferimento volontaria, condizionata o non produrre nessuna istanza ed essere pertanto trasferiti d'ufficio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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