Graduatorie interne di istituto docenti | punteggio figli continuità e preruolo Cosa fare
Attualmente si sta aggiornando la graduatoria interna di istituto dei docenti per l’anno scolastico 202627. La procedura coinvolge vari criteri, tra cui il punteggio assegnato per i figli, la continuità di servizio e il prerequisito del ruolo. La revisione interessa le posizioni di docenti che partecipano alla procedura di aggiornamento delle graduatorie.
In corso l'aggiornamento delle graduatorie interne di istituto per l'organico dell'anno scolastico 202627. Utilizzate soprattutto, ma non solo, per l'individuazione dei docenti sovrannumerari in caso di riduzione dei posti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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