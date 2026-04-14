Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi | bandi entro il 21 aprile domande probabilmente dal 28 aprile

Da orizzontescuola.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione ha mostrato ai sindacati la bozza per l’aggiornamento delle graduatorie ATA relative ai 24 mesi per l’anno scolastico 20262027. I bandi sono previsti entro il 21 aprile, mentre le domande potrebbero essere aperte intorno al 28 aprile. La procedura riguarda le posizioni di personale tecnico e amministrativo nelle scuole pubbliche. La pubblicazione delle graduatorie sarà successiva alla raccolta delle domande e alle verifiche amministrative.

Il Ministero dell’Istruzione ha illustrato ai sindacati la bozza per l’aggiornamento delle graduatorie ATA “24 mesi” per il 20262027. I bandi dovranno essere pubblicati entro il 21 aprile; domande online previste dal 28 aprile al 19 maggio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi 2026: in arrivo la nota. Il 14 aprile riunione Ministero-Sindacati

Concorso graduatorie ATA 24 mesi 2026: bandi attesi in primavera. I requisiti richiestiÈ atteso per la primavera 2026 l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, utilizzate dalle scuole per l’assegnazione delle supplenze annuali,...

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.