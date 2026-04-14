Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi | bandi entro il 21 aprile domande probabilmente dal 28 aprile

Il Ministero dell’Istruzione ha mostrato ai sindacati la bozza per l’aggiornamento delle graduatorie ATA relative ai 24 mesi per l’anno scolastico 20262027. I bandi sono previsti entro il 21 aprile, mentre le domande potrebbero essere aperte intorno al 28 aprile. La procedura riguarda le posizioni di personale tecnico e amministrativo nelle scuole pubbliche. La pubblicazione delle graduatorie sarà successiva alla raccolta delle domande e alle verifiche amministrative.