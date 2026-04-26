OpenAI ha pubblicato una nuova guida tecnica dedicata al modello GPT-5.5, evidenziando l'importanza di utilizzare prompt più brevi e diretti. La società suggerisce agli sviluppatori di aggiornare le proprie modalità di interazione con il modello, evitando istruzioni troppo lunghe che potrebbero limitare le prestazioni. Questa modifica si inserisce in un processo di ottimizzazione delle capacità del nuovo sistema di intelligenza artificiale.

? Cosa sapere OpenAI pubblica nuova guida tecnica per l'utilizzo del modello GPT-5.5.. Sviluppatori devono abbandonare i vecchi prompt per evitare limiti alle prestazioni.. OpenAI ha pubblicato una nuova guida per l’utilizzo di GPT-5.5, sconsigliando esplicitamente agli sviluppatori di riutilizzare i vecchi prompt creati per i modelli precedenti come GPT-5.2 o GPT-5.4. La nuova documentazione tecnica suggerisce un cambio di paradigma radicale: per ottenere il massimo dalle capacità di ragionamento del nuovo modello, è necessario abbandonare le istruzioni eccessivamente dettagliate e procedurali a favore di indicazioni minimali e focalizzate sul risultato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GPT-5.5: basta istruzioni lunghe, ecco come sbloccare il nuovo AI

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