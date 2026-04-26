Gp di Spagna di MotoGp Alex Marquez trionfa a Jerez Secondo Bezzecchi

A Jerez si è concluso il Gran Premio di Spagna di MotoGp, disputato domenica 26 aprile. La gara è stata vinta da Alex Marquez, mentre il secondo posto è andato a Bezzecchi. La competizione si è svolta sul circuito di Jerez, con gli atleti in pista per tutta la giornata. La corsa ha visto diverse dinamiche, con vari cambi di posizione e manovre che hanno interessato i piloti lungo il tracciato.

Jerez, 26 aprile 2026 – Alex Marquez vince il Gp di Spagna di MotoGp oggi, domenica 26 aprile, a Jerez. Lo spagnolo chiude davanti a Marco Bezzecchi, che resta comunque leader della classifica piloti del Mondiale, soprattutto alla luce del ritiro di Marc Marquez, uscito dopo appena tre giri. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio. Quarto arriva Jorge Martin, seguito da Ogura e Fernandez. Ecco l’ordine di arrivo della gara e la classifica piloti aggiornata. MotoGp Jerez, ordine arrivo – Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Jerez di oggi, domenica 26 aprile:. 1 A. Marquez 40’48.861 2 M. Bezzecchi +1.903 3 F. Di Giannantonio +5.796 4 J. Martin +9.229 5 A.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it MotoGP, GP Spagna: l'ultimo giro. Alex Marquez vince a Jerez. Bezzecchi 2°, Di Giannantonio 3° Notizie correlate Gp Jerez, trionfa Alex Marquez davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio(Adnkronos) – La Ducati del Team Gresini guidata da Alex Marquez vince dominando il Gp della Spagna di MotoGp oggi, domenica 26 aprile, a Jerez. Moto Gp: Alex Marquez trionfa a Jerez davanti a BezzecchiAGI - Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna, valido per il Mondiale 2026 di MotoGp. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; Sabato show a Jerez: alle 10.50 pole, Sprint alle 15 LIVE su Sky; MotoGp, oggi Gp Spagna: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv (in chiaro); GP Spagna 2026: orari Sky, NOW e TV8, dirette in chiaro anche domenica. Ordine d’arrivo MotoGP, GP Spagna 2026: Alex Marquez precede Bezzecchi e Di Giannantonio. Ritirati Marc Marquez e BagnaiaIl Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 26 aprile il fine settimana del GP della Spagna, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla ... oasport.it GP Spagna 2026, ordine di arrivo: Marquez re di Spagna, ma è Alex! Bezzecchi e Di Giannantonio a podio. Disastro Ducati factoryLo spagnolo del team Gresini replica il successo ottenuto un anno fa; punti importanti in classifica per Aprilia e Di Giannantonio ... formulapassion.it Pecco Bagnaia ha spiegato il motivo del ritiro nel GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez: non una semplice foratura, ma un problema tecnico all’anteriore della sua Ducati peggiorato giro dopo giro - facebook.com facebook MotoGP, GP Spagna: Álex Márquez dominatore a Jerez su Bezzecchi e Di Giannantonio x.com