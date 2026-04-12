Arianna Meloni blinda il governo | avanti fino alla fine con serietà niente voto anticipato o pastrocchi tecnici Giorgia? Non solo Trump | è rispettata da tanti leader

Arianna Meloni ha dichiarato che il governo continuerà con determinazione fino alla fine, escludendo elezioni anticipate e interventi tecnici improvvisati. Ha ribadito l’impegno del suo partito nel lavorare per la ripresa e la stabilità, evidenziando il rapporto diretto con i cittadini. La leader ha anche commentato la figura di Giorgia Meloni, sottolineando il rispetto di cui gode tra diversi leader internazionali, paragonandola anche a figure note nel panorama politico globale.

L’impegno deciso a proseguire nel lavoro di ripresa e stabilizzazione continua e conferma il radicamento di FdI accanto alla gente, a differenza di una sinistra che ne parla senza conoscerla. In un’intervista al Corriere della sera Arianna Meloni blinda il governo e ne ribadisce coerenza e fermezza: «Avanti con serietà, l’Italia oggi sta meglio». Arianna Meloni, intervista a tutto campo. Nessun passo indietro, nessuna concessione al populismo dei “palloncini” e una rotta tracciata nel segno del pragmatismo: la responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia nella conversazione giornalistica con quotidiano di Via Solferino scatta una fotografia nitida della tenuta dell’esecutivo e rilancia l’azione del centrodestra di governo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Arianna Meloni blinda il governo: avanti fino alla fine con serietà, niente voto anticipato o pastrocchi tecnici. Giorgia? Non solo Trump: è rispettata da tanti leader Leggi anche: La rabbia e l'orgoglio di Meloni contro il partito cinese: “Da voi solo insulti. Avanti fino alla fine”