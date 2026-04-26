Il 21 aprile 1996 rappresenta un evento senza precedenti nella storia politica italiana del dopoguerra, quando la sinistra ottenne una vittoria netta alle elezioni politiche. Questa consultazione elettorale si distingue come l’unica occasione negli ultimi trent’anni in cui un governo di centrosinistra ha ottenuto un risultato così chiaro, segnando un momento importante nel panorama politico nazionale. Da allora, le dinamiche di governo sono state caratterizzate da molte sfide e continui cambi di alleanze.

Trent’anni fa, il 21 aprile 1996, avvenne un fatto ancora oggi unico nella storia d’Italia dal secondo dopoguerra in poi: la sinistra vinse in modo piuttosto limpido le elezioni politiche. L’Ulivo di Prodi, tipico coacervo catto-comunista, si impose sul Polo delle Libertà, prendendo il 43,39 per cento di voti alla Camera e il 44,60 per cento al Senato contro, rispettivamente, il 42,07 e il 37,35 per cento del centrodestra. È vero che il risultato venne replicato dieci anni dopo, sempre in aprile, ma quella successiva vittoria fu risicatissima, tanto che la maggioranza che ne scaturì fu instabile e il governo, sempre guidato da Romano Prodi, ebbe vita relativamente breve.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Governare vincendo quasi mai: esegesi della sinistra in Italia

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