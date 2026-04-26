Google finanzia la formazione in AI a Roma Tre Università di Salerno e di Sassari

Google ha avviato programmi di finanziamento per la formazione in intelligenza artificiale presso le università di Roma Tre, Salerno e Sassari. L'iniziativa mira a sostenere corsi e progetti di studio legati alle tecnologie emergenti, in un momento in cui l'IA sta diventando parte integrante delle attività economiche e produttive del paese. La crescita delle competenze digitali viene considerata un elemento fondamentale per il futuro del settore.

L’intelligenza artificiale entra sempre più nei processi economici e produttivi, ma per l’Italia il tema delle competenze digitali non rappresenta una scelta strategica opzionale, bensì una necessità strutturale. I dati ufficiali evidenziano infatti un ritardo significativo. Secondo Istat, meno della metà della popolazione italiana possiede competenze digitali almeno di base e il Paese si colloca al di sotto della media europea. Anche Eurostat rileva che nel 2023 il 45,8% degli italiani tra i 16 e i 74 anni disponeva di competenze digitali di base, contro una media Ue superiore al 55%. In questo contesto si inserisce l’iniziativa AI Works for Italy, promossa da Google.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Google finanzia la formazione in AI a Roma Tre, Università di Salerno e di Sassari Notizie correlate Google, 2 milioni dollari in Italia per la formazione IA di 13mila studenti UniversitàGoogle annuncia l'iniziativa AI Works for Italy un investimento di 2 milioni di dollari per formare 13. CNA Salerno, a Roma con la scuola di ceramica per Made in Italy e FormazioneL’appuntamento culminante di questo percorso si terrà venerdì 27 marzo, alle ore 10:30, nella prestigiosa Sala degli Arazzi in Via Veneto a Roma,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: AI works for Italy, la formazione AI per universitari con i nuovi corsi gratuiti di Google; Competenze digitali nel lavoro del futuro: Google lancia AI Works for Italy; Google lancia AI Works for Italy: 2 milioni per formare 13.000 studenti; Google lancia AI Works for Italy: formazione IA per studenti e lavoratori. Google finanzia la formazione in AI a Roma Tre, Università di Salerno e di SassariCon il programma NewFutures: AI, Google. org, Change e Once investono 2 milioni di dollari nella formazione in tre atenei italiani ... quifinanza.it Google, 2 milioni dollari in Italia per la formazione IA di 13mila studenti Università(ANSA) - ROMA, 15 APR - Google annuncia l'iniziativa AI Works for Italy un investimento di 2 milioni di dollari per formare 13.000 ... notizie.tiscali.it Roma Tre celebra la libertà ricordando chi ha costruito il nostro presente Buon 25 aprile #UniRomaTre - facebook.com facebook