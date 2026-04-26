Gonfiabili e parete d’arrampicata Piccoli vigili del fuoco in azione

Oggi, tra le 10 e le 17, un’attività speciale si è svolta presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pieve Emanuele, in via Nilde Iotti 2325. Durante l’evento, i bambini hanno potuto partecipare a giochi con gonfiabili e provare una parete d’arrampicata, sotto la supervisione dei vigili del fuoco. La giornata ha visto la presenza di numerosi giovani e famiglie, interessati a conoscere da vicino il lavoro dei pompieri.

Piccoli pompieri in azione oggi dalle ore 10 alle 17 presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pieve Emanuele, in via Nilde Iotti 2325. Torna infatti la terza edizione del "Pinuccio Day", evento dedicato alla memoria del pompiere volontario scomparso 8 anni fa durante un intervento di soccorso. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Amici dei Pompieri, in collaborazione con la Croce Rossa di Pieve Emanuele e con il patrocinio del Comune di Pieve Emanuele. Per l’occasione verrà allestito, come da tradizione, un vero e proprio "villaggio del piccolo pompiere", pensato per i bambini dai 4 anni in su. Tra le attrazioni non mancheranno i gonfiabili, una parete d’arrampicata alta 6 metri, un’area food e uno spazio dedicato al face painting curato dalla Croce Rossa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gonfiabili e parete d’arrampicata. Piccoli vigili del fuoco in azione Notizie correlate Guardiagrele, esercitazione regionale dei vigili del fuoco in parete a Bocca di ValleAll’esercitazione hanno partecipato complessivamente 18 unità provenienti dai quattro Comandi della regione Abruzzo, impegnate nelle manovre di... A fuoco serre e un deposito di elettrodomestici: vigili del fuoco in azioneIntervento in corso dei Vigili del fuoco a Pompei per l'incendio di alcune serre e di un vicino deposito di elettrodomestici. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Gonfiabili e parete d’arrampicata. Piccoli vigili del fuoco in azione; Riapre il parco dei Renai, ed è subito estate; Domenica 26 aprile torna Pompieropoli. Gonfiabili e parete d’arrampicata. Piccoli vigili del fuoco in azionePiccoli pompieri in azione oggi dalle ore 10 alle 17 presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pieve... Piccoli pompieri in azione oggi dalle ore 10 alle 17 presso il distaccamento dei Vigili de ... ilgiorno.it Ombrellone+ 2 lettini+ parcheggio + area giochi con gonfiabili 35€ . Prenota online sul sito lidoenea.it - facebook.com facebook