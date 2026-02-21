Guardiagrele esercitazione regionale dei vigili del fuoco in parete a Bocca di Valle

I vigili del fuoco di Guardiagrele hanno condotto un’esercitazione di soccorso in ambiente impervio presso la parete rocciosa di Bocca di Valle. Lo scorso 20 febbraio, i soccorritori specializzati hanno simulato il recupero di un ferito, utilizzando tecniche di arrampicata e verricello. L’attività si è svolta vicino al Sacrario militare, coinvolgendo una squadra di operatori pronti a intervenire in situazioni di emergenza in zone difficili. La prova si è conclusa con successo e buona coordinazione.

All'esercitazione hanno partecipato complessivamente 18 unità provenienti dai quattro Comandi della regione Abruzzo, impegnate nelle manovre di recupero con tecniche di derivazione alpinistica Esercitazione regionale di soccorso in ambiente impervio a Guardiagrele. Lo scorso 20 febbraio, in una parete rocciosa nei pressi del Sacrario militare di Bocca di Valle, i vigili del fuoco qualificati nelle tecniche avanzate di soccorso alpino (Saf) hanno effettuato un'attività addestrativa con la simulazione del recupero di un infortunato in parete. All'esercitazione hanno partecipato complessivamente 18 unità provenienti dai quattro Comandi della regione Abruzzo, impegnate nelle manovre di recupero con tecniche di derivazione alpinistica.