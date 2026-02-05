Gregorio De Leo parte bene al Qatar Masters, aprendo da terzo in classifica. Ottima anche la performance di Migliozzi, che si conferma tra i protagonisti del torneo. La gara si mantiene intensa e piena di emozioni, con i nostri golfisti che mostrano di essere in forma.

Ci sono notizie positive in abbondanza in casa Italia al Qatar Masters 2026, nuovo appuntamento mediorientale con il DP World Tour. Prima di tutto, però, i leader: al Doha Golf Club comincia da capoclassifica Patrick Reed, in questo caso accompagnato dal neozelandese Daniel Hillier: per entrambi uno score di -7 (nove birdie e due bogey per l’americano, un eagle, sei birdie e un bogey per il suo compagno di viaggio attuale). Nel gruppo dei terzi a -6 c’è il primo degli italiani, un ottimo Gregorio De Leo, che a un certo punto sembra poter unirsi ai due leader o addirittura superarli. Intanto, però, si stabilizza assieme a un importante gruppo di golfisti: lo svedese Marcus Kinhult, il danese Jacob Skov Olesen, il finlandese Oliver Lindell e lo spagnolo Angel Ayora. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: Gregorio De Leo apre da terzo al Qatar Masters, benissimo anche Migliozzi

Questa settimana il golf torna in Qatar con il Qatar Masters, che inizia giovedì.

