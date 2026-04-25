Verona-Lecce gol annullato dal VAR | il Bentegodi resta in agonia

Il match tra Verona e Lecce, terminato 0-0, si è concluso con un gol annullato a Edmundsson dal VAR. La partita si è giocata al Bentegodi il 25 aprile e ha visto il Lecce ottenere un punto importante, mantenendo la distanza di dieci punti dalla zona retrocessione. La decisione del VAR ha determinato la cancellazione della rete dell’attaccante, influendo sul risultato finale.

? Cosa sapere Verona-Lecce 0-0 al Bentegodi il 25 aprile dopo il gol annullato a Edmundsson.. Il Lecce guadagna un punto per allontanarsi dalla retrocessione con dieci punti di distacco dal Verona.. Il Bentegodi si ferma allo 0-0 di sabato 25 aprile 2026, mentre il Lecce conquista un punto vitale per allontanarsi dalla zona retrocessione, lasciando al Verona l’amaro di un distacco di dieci punti da colmare in sole quattro sfide rimanenti. La sfida tra le due squadre è stata un esercizio di resistenza e frustrazione tattica. Nonostante i tentativi di costruzione dal basso e la ricerca costante dello spazio, il finale di gara è stato segnato da un intervento del video arbitro che ha cancellato il gol del Verona, sancendo un pareggio che riflette più l’equilibrio difensivo che la qualità offensiva mostrata nei duelli individuali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona-Lecce, gol annullato dal VAR: il Bentegodi resta in agonia Notizie correlate Leggi anche: Verona-Lecce diretta, gol dei padroni di casa annullato dal Var Diretta gol Serie A: Verona Lecce 0-0 e polemiche per il gol annullato ad EdmundssonMercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Hellas Verona - Lecce in Diretta Streaming | DAZN IT; La Cremonese ci prova, il Torino resiste: 0-0. Gol annullato a Baschirotto; Verona-Milan finisce 0-1, la cronaca, gli altri risultati e la classifica; Serie A: vincono Milan, Juventus e Genoa. Cremonese-Torino 0-0. VIDEO. Verona-Lecce 0-0: Falcone salva tutto, gol annullato a Edmundsson al 94’ dal VAR. Il Lecce stacca la Cremonese, Verona quasi in Serie BVerona-Lecce 0-0 nella 34ª giornata di Serie A: Falcone migliore in campo con tre parate decisive, gol annullato a Edmundsson al 94’ per carica irregolare. Lecce a 29 (+1 sulla Cremonese), Verona quas ... lifestyleblog.it Lecce, prove tecniche di salvezza: lo 0-0 con il Verona porta Di Francesco a +1 sulla CremoneseVERONA - Finisce senza reti la sfida tra Verona e Lecce, anticipo del sabato della 35esima giornata di campionato. Un pareggio che permette ai giallorossi di guadagnare un punto sulla Cremonese, e al ... corrieredellosport.it Il Verona rimanda i verdetti Il Lecce pareggia 0-0 al Bentegodi, Hellas e Pisa si garantiscono almeno altri 90' senza retrocessione aritmetica I salentini guadagnano un punto sulla Cremonese - facebook.com facebook SERIE A | Verona-Lecce finisce 0-0. #ANSA x.com