Continassa Juve | David si ferma non convocato per il Galatasaray C’è Thuram

David non è stato convocato per il match contro il Galatasaray perché si è fermato a causa di un infortunio. Al suo posto, la Juventus ha deciso di schierare Thuram, che si prepara a fare il suo debutto in questa partita. La squadra si allena intensamente alla Continassa, cercando di recuperare i giocatori infortunati.

Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus oggi non ha svolto allenamento, ed è partita e atterrata alla volta di Istanbul in vista del match di domani con il Galatasaray. Luciano Spalletti, oltre ad Holm, deve fare a meno anche di David, che si è fermato per un fastidio all'inguine.

La Juventus ha annunciato i giocatori convocati per la sfida contro il Galatasaray, tra cui spicca il ritorno di Thuram dopo l’infortunio.

David della Juventus non partirà per Istanbul a causa di un problema muscolare.

