Continassa Juve | David si ferma non convocato per il Galatasaray C’è Thuram
David non è stato convocato per il match contro il Galatasaray perché si è fermato a causa di un infortunio. Al suo posto, la Juventus ha deciso di schierare Thuram, che si prepara a fare il suo debutto in questa partita. La squadra si allena intensamente alla Continassa, cercando di recuperare i giocatori infortunati.
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus oggi non ha svolto allenamento, ed è partita e atterrata alla volta di Istanbul in vista del match di domani con il Galatasaray. Luciano Spalletti, oltre ad Holm, deve fare a meno anche di David, che si è fermato per un fastidio all’inguine. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Convocati Juve per il Galatasaray: la decisione su Thuram. Si ferma David, la lista ufficiale per i play-off di Champions League
La Juventus ha annunciato i giocatori convocati per la sfida contro il Galatasaray, tra cui spicca il ritorno di Thuram dopo l’infortunio.
Juve, David salta il Galatasaray: non parte per Istanbul. Thuram recuperato
David della Juventus non partirà per Istanbul a causa di un problema muscolare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Juventus, David fuori e Spalletti in emergenza: la scelta in attacco per la ChampionsJonathan David fuori per infortunio dalla lista dei convocati in vista del match contro il Galatasaray: la possibile formazione di Spalletti ... calciomercato.it
Juventus, allarme attacco: senza bomber la Juve si regge sui gol di David e McKennieJuventus, allarme attacco: senza bomber la Juve si regge sui gol di David e McKennie Nessun contraccolpo apparente alla Continassa dopo l’eliminazione in Coppa Italia, ma i segnali ... tuttojuve.com
