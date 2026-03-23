Montepulciano (Siena), 23 marzo 2026 – Una truffa ai danni di un’azienda vitivinicola è stata scoperta dalla polizia di Stato, che ha recuperato 1.500 bottiglie di vino pregiato DOCG e denunciato i due responsabili del raggiro. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Stradale di Siena, distaccamento di Montepulciano, nel corso di un controllo del territorio avvenuto nel primo pomeriggio del 16 marzo lungo la strada provinciale 135, tra Montepulciano e Torrita di Siena. Bottiglie per diverse migliaia di euro. Una pattuglia ha notato un autocarro Iveco 35 che procedeva a velocità anomala, prima di fermarsi in una piazzola di sosta. Insospettiti dal comportamento del conducente, gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si sostituiscono al vero corriere, portano via 1.500 pregiatissime bottiglie di vino

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