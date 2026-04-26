Durante una cena tra l'ex presidente e alcuni rappresentanti dei media, si è verificata una sparatoria che non ha causato feriti gravi e che è stata successivamente archiviata. Durante l'evento, si sono verificati altri episodi insoliti, come il furto di una bottiglia di vino e un uomo che è rimasto a mangiare senza intervenire. Un episodio particolare ha visto il presidente cadere, attirando l'attenzione dei presenti.

La sparatoria durante la cena di Donald Trump con i media è stata archiviata senza risvolti drammatici. Così quello che è accaduto dopo (e durante) i momenti di caos assume tutto un altro aspetto. A cominciare dalla scena dell'uomo che resta seduto al tavolo a mangiare durante la fuga del presidente. Si tratta di Michael Glantz, un agente di spicco della CAA che rappresenta importanti personalità del mondo dei media, tra cui il conduttore della CNN Wolf Blitzer. Cosa è successo durante la sparatoria Glantz è stato ripreso dalle telecamere intento a mangiare il suo antipasto da poco servito a tavola, mentre di fianco a lui gli altri invitati si stavano nascondendo sotto ai tavoli.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Attentato a Trump, cosa non si è visto: il furto del vino, il presidente caduto e l'uomo rimasto a mangiare

Finto l’attentato a Trump Sarà, però ci sono due morti veri - Il Podcast di Sallusti

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