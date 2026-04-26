Gli cade un albero addosso uomo elitrasportato a Roma

A San Giovanni Incarico, un uomo di circa 40 anni è stato colpito da un albero mentre stava eseguendo lavori di potatura. L’incidente è avvenuto durante le operazioni e ha causato ferite che hanno reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale a Roma tramite elicottero. La zona è stata messa sotto controllo dalle autorità per accertamenti.

Momenti di paura a San Giovanni Incarico dove un uomo di circa 40 anni è stato colpito da un albero mentre stava svolgendo dei lavori di potatura. L'arbusto sarebbe caduto addosso all'uomo, che vive in una strada limitrofa al centro cittadino. Immediato l'intervento dei soccorsi, che sono giunti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Canneto Pavese, taglia un albero che gli cade addosso e lo fa cadere in un fossato: grave 73enneCanneto Pavese (Pavia), 28 marzo 2026 - Incidente agricolo a Canneto Pavese: gravemente ferito un 73enne del posto. Leggi anche: Anagni, incidente agricolo: 78enne cade da un ulivo e viene elitrasportato al San Camillo di Roma Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nastri gialli e chioschi sventrati: il maltempo colpisce il cuore di Castel Sant’Angelo; Cade ramo nel giardino della scuola, intervento dei vigili del fuoco; Cade un albero in via Degli Etruschi, caos traffico: tratto di strada chiuso; Massimo Lopez al Trianon di Napoli: Sinatra sì, Trump no. Godiamoci la bellezza. Nubifragio e grandine a Roma, cade un albero a PratiVari interventi della polizia locale in diversi quadranti della Capitale nel pomeriggio. Allagamenti e problemi per la mobilità ... rainews.it Roma, cade albero in via Tiburtina per il maltempo: due feriti. VIDEOUn grosso albero è caduto a Roma, nei pressi del Parco dei Caduti, per via del maltempo. Sul posto i vigili del fuoco ... tg24.sky.it La primavera romana torna a farsi ammirare nel suo scenario più iconico: la scalinata di Trinità dei Monti, che domina la splendida Piazza di Spagna, si veste ancora una volta dei colori delle azalee in fiore. Ogni anno, tra aprile e le prime settimane di maggio, - facebook.com facebook A valle dell'Isola Tiberina, "Ponto Rotto" sfida da secoli la corrente del Tevere. Si tratta dell'unica arcata rimasta del più antico ponte in muratura di Roma. Una storia lunga 2000 anni. Scopri di più ow.ly/NyH350YPHuE #AllascopertadiRoma x.com