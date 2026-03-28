Un uomo di 73 anni ha subito gravi ferite a seguito di un incidente agricolo avvenuto a Canneto Pavese. Secondo quanto riferito, l’uomo ha tagliato un albero che gli è caduto addosso, spingendolo in un fossato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.

Canneto Pavese (Pavia), 28 marzo 2026 - Incidente agricolo a Canneto Pavese: gravemente ferito un 73enne del posto. I soccorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) sono intervenuti in codice rosso, verso le 13.30 di oggi, sabato 28 marzo, in una zona boschiva a Nord del centro abitato di Canneto Pavese, raggiungibile dalla strada provinciale 201, sulle colline dell'Oltrepò Pavese sopra Broni e Stradella. Sul posto è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri della Compagnia di Stradella, che hanno verificato l'accaduto. Dalla prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di accertamento, l'uomo stava tagliando un albero, che gli è caduto addosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Canneto Pavese, taglia un albero che gli cade addosso e lo fa cadere in un fossato: grave 73enne

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