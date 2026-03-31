Nel pomeriggio di ieri, 30 marzo, un uomo di 78 anni è caduto da un albero di ulivo nelle campagne di Anagni. L'incidente ha richiesto l'intervento di un'eliambulanza, che ha trasportato l'uomo all'ospedale San Camillo di Roma. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e valutare le condizioni del ferito.

L'uomo ha battuto la testa dopo un volo di circa due metri nel proprio terreno. Soccorso dal 118 in codice rosso Attimi di forte apprensione nel pomeriggio di ieri, 30 marzo, nelle campagne del territorio anagnino. Un uomo di 78 anni, residente in zona, è rimasto vittima di un infortunio mentre si trovava all'interno del proprio appezzamento di terra. Il fatto si è verificato nella zona di via Prato Serena, nei pressi dell'Icona di Sant'Isidoro. Secondo le ricostruzioni ufficiali, l'anziano era intento a svolgere le consuete operazioni stagionali di potatura di un albero di ulivo. Improvvisamente, per cause del tutto accidentali, l'uomo ha perso l'equilibrio precipitando al suolo da un'altezza stimata di circa due metri e battendo la testa a seguito del violento impatto con il terreno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Anagni, incidente agricolo: 78enne cade da un ulivo e viene elitrasportato al San Camillo di Roma

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