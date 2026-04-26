Gli aquiloni non volano | Volontari fatevi avanti

Nel giorno della liberazione, gli aquiloni non si sono sollevati nel cielo durante il festival Vulandra, evento che ogni anno richiama centinaia di appassionati e visitatori. Quest’anno, però, l’appuntamento è stato cancellato e gli aquiloni sono rimasti a terra. La manifestazione, nota per le sue atmosfere di festa e di libertà, non si è svolta come previsto, lasciando molti senza la tradizionale occasione di vedere i colori svolazzare nel cielo.

Non volano nel giorno della liberazione gli aquiloni. Quest’anno il festival Vulandra, che attira centinaia di appassionati e turisti sulle ali della libertà, si è preso una pausa. Dopo 45 edizioni il cielo non si è colorato di simboli e fantasia, tra le nuvole si misura il senso di vuoto. I motivi? Il primo, il rinnovo della squadra dei volontari. La manifestazione ormai viene organizzata da una ventina di volontari e in realtà quelli operativi superano di poco le dieci unità. Alcuni giovani si sono avvicinati, ma servono nuove leve. Francesca Audino, presidente di Arci, lancia un appello, a farsi avanti per mantenere viva una festa che rappresenta un appuntamento con la tradizione, famiglie e ragazzi con gli occhi al cielo, acrobazie da sogno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli aquiloni non volano: "Volontari, fatevi avanti" Notizie correlate Ragazzi fatevi avanti. Il Premio Chiara apre ai giovanissimiAi nastri di partenza l’edizione numero 38 del Premio Chiara, la prima dopo la scomparsa della storica direttrice Bambi Lazzati, da sempre l’anima... Mura del convento imbrattate dai vandali . Appello dei frati ai responsabili: "Fatevi avanti"Ai vandali che hanno imbrattato le mura del convento dei frati di Villa Verucchio, padre Federico Rovarin lancia un appello: "Fatevi avanti".