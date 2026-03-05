Mura del convento imbrattate dai vandali Appello dei frati ai responsabili | Fatevi avanti

Le mura del convento di Villa Verucchio sono state imbrattate da vandali. I frati, rappresentati da padre Federico Rovarin, hanno rivolto un appello ai responsabili chiedendo che si facciano avanti. La vicenda ha attirato l’attenzione del quartiere, con i frati che chiedono di chiarire l’accaduto e di assumersi le proprie responsabilità.

Ai vandali che hanno imbrattato le mura del convento dei frati di Villa Verucchio, padre Federico Rovarin lancia un appello: "Fatevi avanti". Dopo il deprecabile gesto, con le mura dello storico convento ’sfregiate’ con scritte e simboli, la prima a manifestare l’indignazione del paese era stata la sindaco Lara Gobbi: "I responsabili sappiano di aver commesso un grave reato di cui saranno chiamati a rispondere qualora vengano individuati". Dal convento trapela tanta delusione per quanto è accaduto. "Siamo molto dispiaciuti – attacca padre Federico Rovarin, guardiano del convento –. Dispiace, perché gli autori delle scritte potrebbero impiegare il loro tempo in maniera più proficua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

