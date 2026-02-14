ragazzi fatevi avanti il premio chiara apre ai giovanissimi

Il Premio Chiara torna a coinvolgere i giovani, e questa volta lo fa per ricordare Bambi Lazzati, che ha guidato la manifestazione per decenni. La 38ª edizione parte con entusiasmo, invitando i ragazzi a partecipare e a mettere in mostra le loro storie. La decisione nasce dal desiderio di mantenere viva la passione per la scrittura tra le nuove generazioni, anche dopo la perdita della storica direttrice.

Ai nastri di partenza l’edizione numero 38 del Premio Chiara, la prima dopo la scomparsa della storica direttrice Bambi Lazzati, da sempre l’anima della manifestazione. A portare avanti la sua eredità è l’ Associazione Amici di Piero Chiara, che ha svelato a Villa Recalcati le novità previste per il 2026. A partire dal programma di eventi primaverili, con 11 appuntamenti culturali da febbraio a maggio, che vedranno ospiti protagonisti della narrativa, della saggistica, della storia, dello sport e della musica. Come da tradizione tutti gli incontri saranno a ingresso gratuito. Il clou sarà domenica 24 maggio alle 17 al Teatro Sociale di Luino, con la consegna del Premio Chiara alla carriera al celebre direttore d’orchestra Riccardo Muti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

