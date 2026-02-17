Bresh in concerto all' Auditorium Parco della Musica

Bresh ha scelto l’Auditorium Parco della Musica di Roma per il suo nuovo concerto, dopo aver annunciato spettacoli in Europa e a Genova con Mare Nostrum. La decisione arriva in un momento in cui il rapper sta promuovendo il suo ultimo album, attirando un pubblico sempre più numeroso. La data si inserisce nel tour che sta portando il suo nome nelle principali città italiane e straniere.

Dopo i già annunciati appuntamenti live in Europa e a Genova, con Mare Nostrum, Bresh aggiunge ora una data live all'Auditorium Parco della Musica di Roma. In attesa del suo arrivo a Roma, sarà possibile vedere Bresh al Suzuki Stage, durante la seconda serata del Festival di Sanremo, mercoledì 25 febbraio. L'artista si esibirà sul palco di Piazza Colombo a Sanremo e in collegamento con il Teatro Ariston. Intanto è in radio e disponibile ovunque in digitale "Introvabile", il nuovo emozionante singolo di Bresh, che torna a sorpresa con un nuovo brano inedito, dopo l'uscita lo scorso anno dell'album "Mediterraneo" (certificato Platino).