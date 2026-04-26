Giuseppe Coscia il carabiniere di Foggia eroe per un giorno | Così siamo riusciti a salvargli la vita

Negli ultimi giorni, l’attenzione si è concentrata su un carabiniere di Foggia, in servizio presso il Nucleo Operativo Radiomobile di Osimo, in provincia di Ancona. È stato definito un eroe per aver contribuito a salvare la vita di una persona, un episodio che ha coinvolto l’intera nazione. La vicenda ha suscitato interesse e discussioni, portando alla ribalta il nome del militare coinvolto.