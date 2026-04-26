Giuseppe Coscia il carabiniere di Foggia eroe per un giorno | Così siamo riusciti a salvargli la vita
Negli ultimi giorni, l’attenzione si è concentrata su un carabiniere di Foggia, in servizio presso il Nucleo Operativo Radiomobile di Osimo, in provincia di Ancona. È stato definito un eroe per aver contribuito a salvare la vita di una persona, un episodio che ha coinvolto l’intera nazione. La vicenda ha suscitato interesse e discussioni, portando alla ribalta il nome del militare coinvolto.
Negli ultimi giorni, tutta Italia ha parlato del brigadiere capo foggiano Giuseppe Coscia, in servizio presso il Nucleo Operativo Radiomobile di Osimo, in provincia di Ancona. Un uomo delle istituzioni che si è trovato protagonista di un intervento tanto delicato quanto decisivo, avvenuto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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