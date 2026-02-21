L’impresa di due registi | Così siamo riusciti a fare un film in 48 ore

Alberto Magnani e Andrea Pecci, registi riccionesi, hanno portato a termine il loro film in appena 48 ore. La loro vittoria arriva dopo aver completato il corto ‘Il Polpettone’ in una sfida internazionale di breve durata. I due hanno lavorato intensamente, superando vari ostacoli di tempo e risorse. La loro impresa dimostra come creatività e organizzazione possano trasformare una sfida estrema in successo. La vittoria è stata annunciata durante la cerimonia finale della competizione.

I registi riccionesi Alberto Magnani (32 anni) e Andrea Pecci (31) con ‘ Il Polpettone ’ hanno vinto la competizione cinematografica internazionale: ‘Gira un corto in sole 48 ore!’. Di che sfida si tratta? "Il concorso consiste nel realizzare un cortometraggio di otto minuti in 48 ore. La squadra in base al genere cinematografico estratto a sorte, conosciuta la frase, deve ideare il filmato, scrivere la storia, svilupparla, girarla e consegnarla. Per 48 ore non ci si ferma, si lavora e non si dorme. Il progetto coinvolge tantissimi altri Paesi. Per dare un’idea, è come se avessimo vinto Sanremo per andare all’Eurovision".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

