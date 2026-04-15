‘Una nuova primavera’ da Schlein a Fratoianni centrosinistra schierato per il libro di Giuseppe Conte

Da webmagazine24.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel panorama politico italiano si registra un nuovo fronte di centrosinistra che si schiera a sostegno del libro scritto da Giuseppe Conte. Tra i nomi coinvolti ci sono figure di rilievo provenienti da diversi partiti di area progressista, tra cui leader e rappresentanti di vari schieramenti. La mobilitazione si concentra su una serie di incontri e iniziative pubbliche, con l’obiettivo di promuovere il testo e rafforzare le alleanze politiche.

(Adnkronos) – Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Roberto Gualtieri, Roberto Fico, Alessandro Onorato, Dario Franceschini, oltre ad alcuni big del Movimento 5 stelle come Mariolina Castellone, Riccardo Ricciardi, Mario Turco, Federico Cafiero de Raho in prima fila nella presentazione del libro di Giuseppe Conte, ‘Una nuova primavera’, alla Galleria Borghese a Roma. Tra le seconde file,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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