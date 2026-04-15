‘Una nuova primavera’ da Schlein a Fratoianni centrosinistra schierato per il libro di Giuseppe Conte

Nel panorama politico italiano si registra un nuovo fronte di centrosinistra che si schiera a sostegno del libro scritto da Giuseppe Conte. Tra i nomi coinvolti ci sono figure di rilievo provenienti da diversi partiti di area progressista, tra cui leader e rappresentanti di vari schieramenti. La mobilitazione si concentra su una serie di incontri e iniziative pubbliche, con l’obiettivo di promuovere il testo e rafforzare le alleanze politiche.

(Adnkronos) – Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Roberto Gualtieri, Roberto Fico, Alessandro Onorato, Dario Franceschini, oltre ad alcuni big del Movimento 5 stelle come Mariolina Castellone, Riccardo Ricciardi, Mario Turco, Federico Cafiero de Raho in prima fila nella presentazione del libro di Giuseppe Conte, ‘Una nuova primavera’, alla Galleria Borghese a Roma. Tra le seconde file,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate M5s, Schlein e Fratoianni alla presentazione del libro di Giuseppe ConteTanti leader e volti del centrosinistra alla presentazione del libro di Giuseppe Conte ‘Una nuova primavera’ alla Galleria Alberto Sordi, a Roma. Giuseppe Conte lancia il libro 'Una nuova primavera' ma Luigi Di Maio lo attacca: "Cita un episodio falso"Giuseppe Conte presenta il suo libro “Una nuova primavera”, ma Luigi Di Maio lo accusa sui social di citare un “episodio falso”. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 'Una nuova primavera' per M5S, Conte presenta il suo manifesto: Ci sono premesse per vincere elezioni; Giuseppe Conte lancia il libro 'Una nuova primavera' ma Luigi Di Maio lo attacca: Cita un episodio falso; 'Una nuova primavera', David Parenzo a Giuseppe Conte: Tra pochi giorni esce il suo primo libro, Il primo da politico; Conte spiega cosa significa M5s indipendente: alleanze sì, ma senza compromessi. ‘Una nuova primavera’, da Schlein a Fratoianni centrosinistra schierato per il libro di Giuseppe Conte(Adnkronos) – Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Roberto Gualtieri, Roberto Fico, Alessandro Onorato, Dario Franceschini, oltre ad alcuni big del Movimento 5 stelle come Mariolina Castellone, Riccardo R ... pianetagenoa1893.net M5s, Schlein e Fratoianni alla presentazione del libro di Giuseppe Conte(LaPresse) - Tanti leader e volti del centrosinistra alla presentazione del libro di Giuseppe Conte 'Una nuova primavera' alla Galleria ... stream24.ilsole24ore.com Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte, ha commentato duramente il deterioramento dei rapporti tra Donald Trump e Giorgia Meloni in recenti interventi in particolare durante il programma diMartedì su LA7. Casalino sostiene che l'elettorato di Giorg facebook Sulla gestione del Covid restano ancora molte ombre che Giuseppe Conte sembra voler evitare di chiarire. È necessario fare piena x.com