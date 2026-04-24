Un ciclista italiano ha conquistato il Tour of the Alps, aggiudicandosi la gara dopo 13 anni e tornando al successo. La vittoria rappresenta una soddisfazione importante per il ciclismo nazionale, che vede in questa performance una possibile anticipazione in vista del prossimo Giro d’Italia. La competizione si è svolta nel Trentino, dove il corridore ha dimostrato determinazione e resistenza lungo le tappe.

È la grande speranza del ciclismo italiano per il Giro d’Italia. Intanto ha vinto quello del Trentino, oggi ribattezzato Tour of the Alps. A Bolzano è il giorno del trionfo di Giulio Pellizzari, che stacca tutti in salita, vince la tappa finale del Tota 2026 e si cuce definitivamente addosso la Maglia verde di leader che aveva conquistato già con il successo in val Martello. Con questa vittoria, Pellizzarri interrompe un digiuno italiano che durava da 13 anni, quando Vincenzo Nibali dominò sulle strade dell’Euregio. Chissà che l’accostamento non sia di buon auspicio. Nell’ultima tappa odierna di 128,6 km da Trento a Bolzano, il 22enne marchigiano avrebbe potuto anche solamente difendersi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giulio Pellizzari stacca tutti e vince il Tour of the Alps: un italiano torna al successo dopo 13 anni

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