Giulia sfida i 248 scalini | il sogno nel pozzo di San Patrizio

Giulia Romano ha percorso i 248 scalini del pozzo di San Patrizio a Orvieto, utilizzando una joelette. Il progetto Montagne senza barriere, promosso dalla Majella Sporting Team, mira a rendere accessibili i siti storici a persone con diverse capacità. La prova si è svolta nel contesto di iniziative dedicate all’inclusione e all’abbattimento delle barriere architettoniche. La salita rappresenta un esempio di come si possano superare ostacoli fisici in luoghi di grande valore storico.

? Cosa sapere Giulia Romano raggiunge il fondo del pozzo di San Patrizio a Orvieto con la joelette.. Il progetto Montagne senza barriere promuove l'accessibilità nei siti storici tramite la Majella Sporting Team.. Giulia Romano, una dodicenne residente a Scafa che non può camminare, ha raggiunto il fondo del pozzo di San Patrizio a Orvieto superando i 248 scalini grazie all’aiuto dei volontari della Majella Sporting Team di Lama dei Peligni. Seduti qui in piazza, tra un caffè e l’altro, ci si ferma a riflettere su come un sogno possa abbattere barriere che sembrano insormontabili. Non parliamo solo di un’impresa sportiva, ma di un momento che ha toccato le pietre antiche di una città umbra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giulia sfida i 248 scalini: il sogno nel pozzo di San Patrizio Notizie correlate Leggi anche: Il sogno di Giulia (oltre ogni ostacolo), a 12 anni scende nel Pozzo di San Patrizio: “Uno dei viaggi più belli della mia vita” Scende nel pozzo di San Patrizio grazie ai volontari di un'associazione di Lama dei Peligni: realizzato il sogno di una 12enne in carrozzinaUn sogno che diventa realtà, grazie all'impegno di un'associazione che porta avanti il progetto “Montagne senza barriere”. Contenuti di approfondimento Il sogno di Giulia, nel pozzo di San Patrizio senza camminareIl sogno di Giulia è diventato realtà tra le rampe elicoidali del Pozzo di San Patrizio di Orvieto. La dodicenne Giulia Romano, di Scafa (Pescara), nonostante sia impossibilitata a camminare, ha ... ansa.it Il sogno di Giulia (oltre ogni ostacolo), a 12 anni scende nel Pozzo di San Patrizio: Uno dei viaggi più belli della mia vitaOrvieto, la ragazzina è stata accompagnata su una carrozzella speciale dai volontari di un’associazione. Il padre: Il messaggio è rendere accessibili quei posti dove si pensa che non si possa acceder ... msn.com