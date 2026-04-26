A giugno 2026, l’Italia si troverà a fronteggiare condizioni di caldo intenso e scarsità di acqua. Secondo le previsioni di un centro di monitoraggio europeo, le temperature supereranno la media stagionale, mentre si registrerà una diminuzione delle riserve idriche a causa di un anticiclone che si estenderà sull’Europa occidentale. Questi fenomeni meteo indicano un periodo di siccità prolungata e ondate di calore persistenti.

? Cosa sapere L'ECMWF prevede temperature sopra la media e siccità in Italia per giugno 2026.. L'anticiclone sull'Europa occidentale causerà ondate di calore e deficit delle riserve idriche.. Le proiezioni climatiche del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine indicano un inizio di giugno 2026 caratterizzato da temperature superiori alla media, con l’Italia pronta ad affrontare una fase di siccità e ondate di calore intense. I modelli numerici elaborati dai supercomputer dell’ECMWF delineano uno scenario per il prossimo mese che impatta direttamente sulla pianificazione stagionale. Le mappe mostrano anomalie termiche che potrebbero toccare i due gradi sopra la media in diverse zone del continente europeo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giugno 2026: l’Italia sotto assedio tra siccità e ondate di calore

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