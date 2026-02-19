Milan vince in volata la quarta tappa dell' UAE Tour 2026 Matteo sul podio

La quarta tappa dell'UAE Tour 2026 ha chiuso la scena con una volata a Fujairah, segnando una tappa decisiva nel cammino stagionale di alcuni corridori e premiando un performance incisiva nelle fasi finali. La frazione lunga 182 km, con partenza e arrivo a Fujairah, è stata contraddistinta da una fuga di gruppo che ha preso corpo tra i primi chilometri. In vetta si sono alternati Georg Steinhauser, Stefan De Bod, Lorenzo Milesi e Patrick Gamper, ma la rincorsa è stata gestita dal gruppo negli ultimi giri. Il lavoro di squadra della Lidl-Trek ha rimesso in corsa la lotta per lo sprint finale, consentendo all'azzurro Jonathan Milan di concretizzare l'azione decisiva.