Giro di Sardegna 2026 la tappa di oggi Arbatax-Nuoro | orari tv percorso favoriti

Oggi si corre la tappa Arbatax-Nuoro del Giro di Sardegna 2026, arrivata alla sua trentesima edizione. La gara è lunga 153,6 chilometri e rappresenta il momento clou della corsa, con i principali favoriti pronti a sfidarsi in una tappa decisiva per la vittoria finale. Gli orari di partenza, arrivo e la copertura televisiva sono stati comunicati dagli organizzatori.

Il Giro di Sardegna, corsa giunta alla trentesima edizione, è arrivato al momento della verità. I favoriti devono uscire allo scoperto in quello che sarà il duello decisivo per la vittoria finale nella Arbatax-Nuoro di 153,6 chilometri. Una tappa riservata agli scalatori chiama allo scoperto gli uomini di una classifica nella quale i primi quattro sono raccolti nel giro di sei secondi. Nicolò Garibbo del Team Ukyo guida con quattro secondi di vantaggio sul tandem della Soudal Quick-Step formato da Gianmarco Garofoli e Filippo Zana e sei sull'iberico Urko Berrade della Equipo Kern Pharma Come seguire in tv? La quarta tappa del Giro di Sardegna sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport dalle 13:40.