Giro di Sardegna 2026 la tappa di oggi Nuoro-Olbia | orari tv percorso favoriti

Oggi si svolge la quinta e ultima tappa del Giro di Sardegna 2026, con partenza da Nuoro e arrivo a Olbia. La frazione si disputa domenica 1 marzo e culmina con l’incoronazione del vincitore della 30esima edizione della corsa a tappe isolana. Sono previsti orari di partenza e arrivo, dettagli sulla copertura televisiva e il percorso. La gara coinvolge diversi favoriti in corsa.

Il Giro di Sardegna 2026 si appresta oggi a vivere la sua quinta ed ultima tappa. Domenica 1 marzo si terrà infatti la frazione che da Nuoro porterà sul traguardo di Olbia, incoronando il nuovo vincitore della 30esima edizione della corsa a tappe isolana. Ieri il grande protagonista è stato Filippo Zana, capace di trionfare in solitaria dopo un attacco nel finale. L'italiano della Soudal Quick-Step si è così portato in prima posizione nella classifica generale, mettendosi in una posizione più che avvantaggiata per aggiudicarsi il Giro. Dietro di lui, a 46? insegue il suo compagno di squadra Gianmarco Garofoli. Sembra ormai già delineata la classifica finale, visto il percorso non tortuoso dell'ultima frazione che terminerà probabilmente in volata.