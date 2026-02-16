Giovanni Gastel torna a Milano | 250 scatti raccontano il maestro della fotografia italiana
Giovanni Gastel, noto fotografo milanese scomparso cinque anni fa, viene ricordato con una mostra a Milano. La rassegna, intitolata “Rewind”, presenta 250 fotografie che mostrano il suo stile unico e la sua capacità di catturare l’anima delle persone. La mostra si svolge a Palazzo Citterio, dove sono esposti scatti che vanno dagli anni ’80 ai lavori più recenti.
Palazzo Citterio ospita “Rewind”, la mostra che celebra l’autore milanese a cinque anni dalla scomparsa. Un viaggio attraverso quattro decenni di scatti iconici, dalle copertine di moda ai ritratti delle personalità del nostro tempo. Per la prima volta esposti anche poesie e scritti inediti. Milano si prepara ad accogliere uno dei suoi figli più illustri. Dal 30 gennaio al 26 luglio, Palazzo Citterio dedica una retrospettiva monumentale a Giovanni Gastel (1955-2021), il fotografo che ha saputo trasformare la moda italiana in arte e l’eleganza milanese in linguaggio universale. La mostra “ Rewind”, curata da Uberto Frigerio, non segue il filo della cronologia ma quello dell’emozione: oltre 250 immagini compongono un mosaico intimo e spettacolare insieme, dove ogni scatto è un frammento di quella Milano che Gastel ha immortalato e, in qualche modo, reinventato. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
La fotografia come linguaggio: omaggio alla visione artistica di Giovanni Gastel
A Milano, al Palazzo Citterio, è in corso una mostra che omaggia Giovanni Gastel, il fotografo scomparso nel 2021.
Palazzo Citterio rende omaggio a Giovanni Gastel
