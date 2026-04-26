Giovanna Fassini 95 anni è l' atleta meno giovane al via della Maratona

Oggi, 26 aprile, 35 ospiti delle strutture di AltaVita-Ira hanno partecipato alla Stracittadina, percorrendo un chilometro della Padova Marathon 2026. Tra i partecipanti c’era anche Giovanna Fassini, 95 anni, che si è distinta come la concorrente più anziana in gara. La manifestazione si è svolta in mattinata, coinvolgendo persone di diverse età e provenienti da vari contesti.

Questa mattina 26 aprile 35 ospiti delle strutture di AltaVita-Ira hanno percorso la Stracittadina da un chilometro della Padova Marathon 2026. In piedi, in carrozzina, con il deambulatore o con il bastone, ma tutti con la stessa maglia gialla e lo stesso sorriso. Accanto a loro, 15.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Emergenza medica durante derby: giovane atleta di 16 anni ricoverato dopo incidente sul campoDomenica 1 febbraio 2026, al termine di una partita di rugby tra le formazioni under 18 di Ancona e Ascoli, si è verificato un incidente grave sul... Leggi anche: Sardegna, gli invasi: dal 39% al 95% in meno di due mesi