Sardegna gli invasi | dal 39% al 95% in meno di due mesi

La Sardegna vive un recupero idrico straordinario. Secondo il bollettino di aggiornamento del 24 febbraio, il riempimento complessivo degli invasi regionali è passato dal 39% di fine dicembre al 95% attuale. Un incremento eccezionale, ben visibile anche dalle immagini satellitari “primadopo”, che testimoniano gli effetti delle intense e persistenti precipitazioni che hanno interessato l’isola tra gennaio e febbraio. Un’inversione di tendenza fondamentale dopo mesi segnati da criticità idriche e timori per l’approvvigionamento agricolo e civile. A: 82% (17,3 Mmc)?? Incremento straordinario, quadruplicato il volume invasato. A: 78% (251 Mmc)?? Uno dei recuperi più eclatanti: da situazione critica a quasi piena operatività. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

