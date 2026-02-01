Emergenza medica durante derby | giovane atleta di 16 anni ricoverato dopo incidente sul campo

Durante il derby under 18 tra Ancona e Ascoli, un ragazzo di 16 anni è finito in ospedale dopo un brutto incidente sul campo dello stadio “Nelson Mandela”. L’atleta è stato subito soccorso e trasportato in ambulanza, mentre i medici cercano di capire l’entità delle sue condizioni. La partita si è interrotta per alcune ore, mentre sul luogo sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine.

Domenica 1 febbraio 2026, al termine di una partita di rugby tra le formazioni under 18 di Ancona e Ascoli, si è verificato un incidente grave sul campo dello stadio “Nelson Mandela” di Ancona. Un giovane atleta di 16 anni, calciatore della squadra picena, è stato colpito durante uno scontro di gioco non premeditato. Il trauma cranico subito ha richiesto l’intervento immediato del personale sanitario e il trasporto in codice di media gravità all’ospedale di Torrette. L’evento ha scatenato un’immediata reazione di allarme tra tifosi e spettatori, che hanno assistito al momento in cui il ragazzo è stato immobilizzato e soccorso in campo prima dell’arrivo dell’ambulanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza medica durante derby: giovane atleta di 16 anni ricoverato dopo incidente sul campo Approfondimenti su Ancona Ascoli Malore in campo per un giovane atleta: è salvo grazie alla prontezza di mister e medico Muore a 24 anni dopo l’incidente in scooter. Era un atleta della Stamura: donati gli organi La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. +++ EMERGENZA MEDICA IN SALA STAMPA AREA EVACUATA+++ A seguito di un'emergenza medica di primo soccorso l'area della Sala Stampa dell'Ippodromo di Paris Vincennes è stata evacuata. Tutti i rappresentanti dei media internazionali sono attual - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.