Giovanili La Juniores arancione in festa Imolese battuta | è finale playoff

La squadra juniores della Pistoiese ha vinto la partita contro l’Imolese per 1-0, assicurandosi così l’accesso alla finale playoff. La sfida, che si è svolta in un clima di grande intensità, si è conclusa con la qualificazione della formazione arancione. La vittoria permette alla squadra di approdare alla fase decisiva della competizione, dopo aver superato gli avversari in modo netto e meritato.

La formazione juniores della Pistoiese conquista con pieno merito la finale playoff, superando l’ Imolese per 1-0 al termine di una sfida intensa e combattuta. Una prestazione di grande spessore per i ragazzi arancioni, guidati da mister Agostiniani, capaci di interpretare la gara con personalità, qualità e spirito di sacrificio. L’approccio alla partita è eccellente: la Pistoiese prende subito in mano il gioco, costruendo occasioni e dimostrando grande organizzazione. Il vantaggio arriva al termine di una splendida azione: Lorenzi inventa un assist di qualità che premia il movimento di Colzi, glaciale nel concludere con precisione da posizione defilata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giovanili. La Juniores arancione in festa. Imolese battuta: è finale playoff Notizie correlate LUCCHESE - GIOVANILI. Doppio impegno per la "Juniores»Settimana di fuoco per la "Juniores" che, oltre ad essere impegnata nella "Viareggio Cup", domani, alle 15, a Pontecosi, dovrà vedersela contro il... LUCCHESE - GIOVANILI. "Viareggio Cup». La "Juniores» vince e passa agli ottaviSigna 0 Lucchese 3 SIGNA: Andreini, Badii, Coppola, De Luca (28’ st), Dobrovoda (28’ st Ibraliu), Felitti (1’ st Michelozzi), Mari, Sortino (1’ st... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scheda Russi - Juniores Regionali U19 Girone D Emilia-Romagna; Scheda Leon - Juniores Nazionali U19 Girone C Italia; Scheda squadra FC Pistoiese; Scheda squadra Russi. Giovanili. Gli juniores orange volano ai playoffSuccesso decisivo e qualificazione ai playoff centrata per gli Juniores Nazionali della Pistoiese. Sabato scorso, a Pistoia Ovest, gli ... sport.quotidiano.net Settore giovanile. Per la Juniores iniziano i play-off. C’è il MontevarchiNonostante l’approdo in prima squadra, Gill Voria non si è mai distaccato dal settore giovanile. Ha seguito i suoi ... msn.com An Pallanuoto: le adolescenti delle giovanili in B superbe e imbattute x.com Questo weekend, il talento delle nostre formazioni giovanili invade la città! Il nostro fine settimana è iniziato con il Concerto per la Pace con l’Ensemble da Camera della Massimo Youth Orchestra, diretta dal M° Michele De Luca, ha portato Mozart e Morricon - facebook.com facebook