LUCCHESE - GIOVANILI Doppio impegno per la Juniores

La squadra juniores sarà protagonista questa settimana con due impegni importanti. Oltre alla partecipazione alla Viareggio Cup, la formazione scenderà in campo domani alle 15 a Pontecosi contro il Pieve Fosciana nel campionato regionale. I giocatori si preparano a disputare entrambe le partite, che rappresentano un momento chiave della loro stagione.

Settimana di fuoco per la " Juniores " che, oltre ad essere impegnata nella " Viareggio Cup ", domani, alle 15, a Pontecosi, dovrà vedersela contro il Pieve Fosciana per il campionato. La società rossonera, in accordo con la formazione biancorossa, aveva chiesto il rinvio, ma la "Figc" non ha accettato. I ragazzi di Tempesti, dunque, in questa settimana giocheranno ben quattro partite. Dopo quella di lunedì scorso contro il UYSS New York e quella di mercoledì scorso a Capezzano per il torneo viareggino, questo pomeriggio, alle 14.30, saranno di scena al "Mapei Center" contro il Sassuolo. E, come detto, domani a Pontecosi con il Pieve Fosciana per il campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

