Asili nido i dati ISTAT mostrano progressi limitati | il tasso di copertura nazionale si ferma al 31,6% e le liste d’attesa crescono al 59,5% delle strutture
Le statistiche dell’ISTAT mostrano che l’offerta di asili nido in Italia cresce, ma lentamente. A oggi, solo il 31,6% dei bambini sotto i tre anni può accedere a queste strutture. Le liste d’attesa sono ancora alte: quasi il 60% delle strutture segnala che ci sono bambini in lista, in attesa di un posto. Per il nuovo anno scolastico, ci sono 14.570 asili nido attivi, con circa 378.000 posti disponibili. Nonostante i numeri siano in aumento, il problema dell’accesso rimane aperto e le
L'anno educativo 20232024 registra un incremento dell'offerta di asili nido con 14.570 servizi attivi e quasi 378.500 posti autorizzati, segnando un +3,4% rispetto all'anno precedente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Asili nido, il Cnel rileva un incremento del tasso di copertura nazionale al 17,6% con persistenti squilibri regionali e differenze nella spesa comunale
Asili nido, Parma sopra la media nazionale ma resta fuori dalla top ten: copertura al 28,8%
A Parma, la copertura degli asili nido raggiunge il 28,8%, superiore alla media nazionale, ma ancora distante dalla top ten delle città italiane.
