Asili nido i dati ISTAT mostrano progressi limitati | il tasso di copertura nazionale si ferma al 31,6% e le liste d’attesa crescono al 59,5% delle strutture

Le statistiche dell’ISTAT mostrano che l’offerta di asili nido in Italia cresce, ma lentamente. A oggi, solo il 31,6% dei bambini sotto i tre anni può accedere a queste strutture. Le liste d’attesa sono ancora alte: quasi il 60% delle strutture segnala che ci sono bambini in lista, in attesa di un posto. Per il nuovo anno scolastico, ci sono 14.570 asili nido attivi, con circa 378.000 posti disponibili. Nonostante i numeri siano in aumento, il problema dell’accesso rimane aperto e le

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.