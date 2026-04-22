Eurostat rapporto deficit-Pil dell' Italia al 3.1% | resta procedura europea per disavanzo eccessivo

Secondo i dati diffusi da Eurostat, il rapporto tra deficit e Pil dell’Italia è stimato al 3,1% nel 2025, rispetto al 3,4% del 2024. La cifra suggerisce che il Paese dovrebbe rimanere all’interno dei limiti stabiliti dall’Unione europea per il disavanzo eccessivo, evitando così l’attivazione di procedure correttive. I numeri indicano un miglioramento rispetto all’anno precedente, ma non sembrano cambiare significativamente la posizione rispetto alle soglie di riferimento europee.

Eurostat stima il rapporto deficitPil dell'Italia al 3,1% per il 2025, dal 3,4% del 2024. Con questo valore sembra escludersi una uscita del Paese dalla procedura europea per disavanzo eccessivo, all'esame dalla Commissione Ue a inizio giugno nell'ambito del Semestre europeo. I dati Nel quarto trimestre del 2025 le entrate delle amministrazioni pubbliche nell'Eurozona sono salite al 47,3% del Pil, con un aumento di 0,4 punti rispetto al terzo trimestre pari quindi a un incremento di entrate in termini assoluti di circa 36 miliardi di euro. Eurostat aggiunge che la spesa totale delle amministrazioni pubbliche...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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