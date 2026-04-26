Giovane albanese arrestato per spaccio

Un giovane di 19 anni è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cesenatico con l’accusa di detenere e spacciare sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nei pressi di un’area frequentata da giovani. Durante l’operazione, i militari hanno trovato droga e denaro contante. Il ragazzo albanese è stato portato in caserma per essere interrogato e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un giovane albanese di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cesenatico con la pesante accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Le manette sono scattate nell’ambito di un servizio antidroga nel corso del quale, il 19enne, già attenzionato dai carabinieri, è stato notato cedere una bustina di cocaina del peso di 1,2 grammi ad un giovane acquirente, anch’egli conosciuto dai militari quale assuntore di stupefacenti. Lo spacciatore albanese in tasca aveva altre sette dosi di cocaina del peso complessivo di 5 grammi e 385 in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovane albanese arrestato per spaccio Como - Arrestato 18enne albanese per spaccio Notizie correlate Arrestato dalla Polizia di Stato un cittadino albanese per spaccioArezzo, 19 febbraio 2026 – Arrestato dalla Polizia di Stato un cittadino albanese per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di... Palagonia, arrestato un giovane per spaccio di drogaProsegue l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Palagonia con l’obiettivo di rafforzare il controllo del territorio e contrastare la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giovane albanese arrestato per spaccio; Un quintale di cocaina nascosta in un’auto, avrebbe fruttato 5 milioni: arrestato giovane di 22 anni; Umbertide, 22enne albanese in arresto per spaccio: nascondeva la droga tra le vie del centro storico; La droga veniva smerciata sull'auto a noleggio, la Polizia stoppa la consegna e arresta un 43enne. Giovane albanese arrestato per spaccioEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Città di Castello: arrestato giovane albanese per spaccio di cocainaI Carabinieri di Città di Castello arrestano un 22enne albanese per spaccio di cocaina a Umbertide, sequestrando oltre 10 grammi di droga e materiale per il confezionamento ... lamilano.it Città di Castello: arrestato giovane albanese per spaccio di cocaina I Carabinieri di Città di Castello arrestano un 22enne albanese per spaccio di cocaina a Umbertide, sequestrando oltre 10 grammi di droga e materiale per il confezionamento #notizie #ne - facebook.com facebook