arrestato dalla polizia di stato un cittadino albanese per spaccio

Il cittadino albanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato ad Arezzo per aver venduto droga nel centro storico. Gli agenti hanno intercettato un sospetto scambio tra due persone e, seguendo l’indicazione, hanno fermato l’uomo con alcune dosi di stupefacente nel suo zaino. Durante la perquisizione sono stati trovati anche soldi provenienti da precedenti vendite. L’arrestato, 30 anni, ora si trova in commissariato in attesa di essere giudicato. La polizia ha confermato che continuerà a vigilare sulle attività di spaccio nella zona.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – Arrestato d alla Polizia di Stato un cittadino albanese per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini d i spaccio. Il giorno 17 febbraio 2026 gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, all'esito di un servizio in abiti civili volto alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità albanese, di 35 anni, per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73 DPR 30990. Nel corso del servizio gli operatori della Polizia di Stato notavano un'autovettura sospetta per le strade del centro cittadino e decidevano così di intraprendere un servizio di pedinamento.

