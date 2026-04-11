Palagonia arrestato un giovane per spaccio di droga

Nella giornata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno arrestato un giovane con l’accusa di spaccio di droga. L’intervento si è svolto nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio, che ha portato alla fermo e alle successive formalità di rito. L’attività rientra in una serie di operazioni volte a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti nella zona.

Prosegue l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Palagonia con l’obiettivo di rafforzare il controllo del territorio e contrastare la criminalità diffusa. Un’azione costante che punta a rendere sempre più efficace la prevenzione e la repressione dei reati, in particolare quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. In questo contesto operativo, i militari della Sezione Operativa, insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”, hanno individuato un 26enne del posto sospettato di attività di spaccio. I Carabinieri hanno deciso di intervenire fermando il 26enne in via Della Resistenza Partigiana, mentre si trovava in auto con un coetaneo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Palagonia, arrestato un giovane per spaccio di droga Pizzicato al parco con l'hashish: giovane arrestato per spaccio di drogaNella mattinata di ieri la pattuglia in servizio di controllo del territorio del Commissariato di Polizia di Faenza, con il supporto della Squadra... Argomenti più discussi: Tenta di baciare e palpeggiare una giovane donna, 70enne ai domiciliari per violenza sessuale; Caltanissetta: aggredisce l’ex incinta, arrestato un 23enne; Carabinieri, morte improvvisa per l’Appuntato Scelto Ettore Sangiorgi: aveva 44 anni. A Palagonia da oggi la spesa cambia modo di arrivare a casa tua. Nasce La Spesa Amica: un servizio organizzato, affidabile e pensato per semplificare davvero la quotidianità. Niente app complicate, niente attese infinite. Basta un messaggio! Ordini Ricevi - facebook.com facebook