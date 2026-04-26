Giovane aggredito in centro a Serramazzoni

Un giovane è stato aggredito questa sera nel centro di Serramazzoni. L'incidente si è verificato intorno alle 21 e non sono ancora chiare le motivazioni dell'aggressione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Le condizioni del ragazzo sono al momento sconosciute.

Modena, 26 aprile 2026 – Un grave episodio si è verificato questa sera a Serramazzoni in centro. Pare, da una prima ricostruzione tramite testimonianze, che un giovane sia stato ferito con un’arma da taglio dopo essere intervenuto per sedare una lite tra un uomo e una donna e, presumibilmente, per difendere la ragazza. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, il ferito – di origine straniera – avrebbe riportato serie lesioni tanto da essere trasportato all’ospedale di Baggiovara. Sul posto il 118 insieme ai volontari dell’Avap che hanno prestato primo soccorso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovane aggredito in centro a Serramazzoni Notizie correlate Coltellate in via Colombo: giovane aggredito in strada, colpito a torace e addomeFollonica (Grosseto), 22 marzo 2026 – Lo hanno visto in terra in via Roma, nel pieno centro della città di Follonica. Giovane aggredito con spray urticante e rapinato, quattro arrestiPoco dopo la mezzanotte di venerdì 17 aprile 2026 gli agenti della polizia locale, in servizio in divisa nel centro storico, sono stati avvicinati da... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giovane aggredito in centro a Serramazzoni; Mazara del Vallo, ragazzo autistico aggredito e derubato in pieno centro; Attivista del Torino Pride aggredito in strada a Torino Centro: Preso di mira per lo zainetto arcobaleno; Anziano aggredito in centro a Bergamo, autista scende dal bus e lo salva. Anziano aggredito in centro a Bergamo, autista scende dal bus e lo salvaIl conducente ha fermato uno straniero ubriaco, che sarà rimpatriato. Una testimone: «L’unico ad intervenire». Arriva: «Coraggio e senso civico». ecodibergamo.it Giovane arrestato per lesioni personali a operatrice sanitaria in un centro psichiatricoUn giovane è stato arrestato per aver aggredito un'operatrice sanitaria in un centro psichiatrico. Dopo aver tentato di colpirla, è stato arrestato per lesioni personali. lamilano.it Stamattina sulla linea 37, in località #Galluzzo (Firenze) una passeggera ha aggredito una giovane autista, che è finita in ospedale con un attacco di panico dopo aver ricevuto numerosi sputi e un ulteriore tentativo di aggressione fisica vera #contrortadionews - facebook.com facebook